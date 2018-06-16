ظريف يشيد بعزيمة وهمم المنتخب الوطني الايراني

طهران / 16 حزيران / يونيو /ارنا-
هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بفوز المنتخب الوطني الايراني علي نظيره المغربي في مونديال روسيا 2018، واصفا اداءهم بانه استعراض للعزيمة والهمم الايرانية.

وفي صفحته الشخصية علي الاينستغرام كتب ظريف: ان المنتخب الوطني استعرض اليوم الهمة والحمية الايرانية.
ونشر بوسترا يمثل لاعبي المنتخب الوطني الي جانب ابناء الشعب من مختلف الشرائح والمكونات واضاف: هنيئا للشعب الايراني بهذا الفوز.
يذكر ان المنتخب الوطني الايراني فاز علي نظيره المغربي 1-0 في الجولة الاولي لمباريات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في ملعب مدينة 'سان بطرسبورغ'.
وفي المجموعة ذاتها تعادلت اسبانيا والبرتغال 3-3 .
وستلاقي ايران اسبانيا يوم الاربعاء ومن ثم البرتغال يوم الاثنين من الاسبوع القادم.
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ظريف يشيد بعزيمة وهمم المنتخب الوطني الايراني

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