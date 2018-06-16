ظريف يشيد بعزيمة وهمم المنتخب الوطني الايراني

وفي صفحته الشخصية علي الاينستغرام كتب ظريف: ان المنتخب الوطني استعرض اليوم الهمة والحمية الايرانية.
ونشر بوسترا يمثل لاعبي المنتخب الوطني الي جانب ابناء الشعب من مختلف الشرائح والمكونات واضاف: هنيئا للشعب الايراني بهذا الفوز.
يذكر ان المنتخب الوطني الايراني فاز علي نظيره المغربي 1-0 في الجولة الاولي لمباريات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في ملعب مدينة 'سان بطرسبورغ'.
وفي المجموعة ذاتها تعادلت اسبانيا والبرتغال 3-3 .
وستلاقي ايران اسبانيا يوم الاربعاء ومن ثم البرتغال يوم الاثنين من الاسبوع القادم.
انتهي ** 2342