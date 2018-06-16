روحاني ولاريجاني يهنئان بفوز ايران علي المغرب في المونديال

طهران / 16 حزيران / يونيو /ارنا-
هنأ الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني بفوز المنتخب الوطني الايراني علي نظيره المغربي في مونديال روسيا 2018.

وكتب الرئيس روحاني في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': بمباراة مدروسة وانتصار مبهج اسعدتم الشعب الايراني.. نحن شاكرون لكم ايها اللاعبون'.
كما اصدر رئيس مجلس الشوري الاسلامي بيانا هنأ فيه الشعب الايراني كله واللاعبين وطاقم التدريب بفوز ايران علي المغرب وجاء فيه، ان تحقيق الانتصار الباهر من قبل شباب البلاد الاشاوس في الجولة الاولي لمباريات كاس العالم في روسيا وفي يوم عيد الفطر السعيد قد ادخل السرور والفرحة في قلوب الشعب الايراني.
يذكر ان المنتخب الوطني الايراني فاز علي نظيره المغربي بهدف وحيد سجله المغربي عزيز بوهدوز في مرمي فريقه خطأ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة علي ملعب مدينة 'سان بطرسبورغ' بحضور 52 الف متفرج.
وجاءت هذه المباراة في اطار الجولة الاولي لمباريات المجموعة الثانية في المونديال والتي تضم ايضا اسبانيا والبرتغال.
وفي المباراة الاخري التي جرت في المجموعة ذاتها بين اسبانيا والبرتغال تعادل الفريقان بثلاثة اهداف لكل منهما.
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روحاني ولاريجاني يهنئان بفوز ايران علي المغرب في المونديال

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