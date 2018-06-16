كيروش: قاتلنا وحققنا ما كنا نصبو اليه

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، 'درسنا المغرب جيدا، وكنا نعرف أن نقطة البداية مهمة للغاية من أجل الدخول بقوة في أجواء المونديال'.



وأضاف 'استراتيجيتنا كانت هي ذاتها، نتصدي لأي مواطن خطورة من الفريق المنافس من خلال إيقاف مفاتيح لعبه ومن ثم إحباط لاعبيه بأن ليست لديهم أي فرصة، وبعد ذلك نبادر بالهجوم من أجل خطف اللقاء'.



وتابع كيروش 'رغم ذلك كان لدينا انفراد في الشوط الأول، وقمنا ببعض الهجمات التي أصابت الدفاع المغربي بالارتباك. اللاعبون المغاربة لم يتوقعوا هذه المعادلة الصعبة المبنية في الأساس علي التناغم بين لاعبي الفريق'.



وعن مباراة إسبانيا، قال كيروش 'علينا أن نستريح الآن، وبعدها نبدأ التفكير في هذه المواجهة الصعبة، والتي بلا شك ستحتاج استراتيجية مغايرة عن التي لعبنا بها اليوم، فكل فريق له مواطن قوة ومواطن ضعف مختلفة'.



وردا علي أنه لعب الدور الأكبر في تحقيق هذا الفوز، قال 'كل مدرب له فكره لكن من ينفذ هذا الفكر هم اللاعبون، وأنا هنا لا يمكنني الحديث عن نفسي لأن دور اللاعبين مهم للغاية'.



وحول فرص الفريق في التأهل للدور الثاني، رد المدرب البرتغالي قائلا 'يحدونا الأمل من خلال الروح القتالية التي يتحلي بها لاعبو الفريق. المهمة لن تكون مستحيلة عندما نصمم علي تحقيقها من خلال التعاون فيما بيننا والإخلاص لمشجعينا'.



وأضاف 'عندما نفوز ترتفع المعنويات، والثقة تزيد لدي اللاعبين ما يعزز من فرصنا في التصدي للبرتغال وأسبانيا بفضل حماس الجميع'.



واختتم 'تعلمت درسا في الصغر بأنه لا يوجد شئ اسمه سوبرمان، لكن يمكن من تقدم أمورا خارقة للعادة مثله'.



وكان المنتخب الإيراني حقق فوزا قاتلا بهدف دون رد علي نظيره المغربي ضمن الجولة الأولي لحساب المجموعة الثانية من المونديال.



وتلعب ايران ضمن المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018 الي جانب المغرب واسبانيا والبرتغال.

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