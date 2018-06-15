الجماهير الايرانية تحتفل ابتهاجا بالفوز علي المغرب في المونديال

طهران / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
احتفلت الجماهير الايرانية بفوز المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم علي نظيره المغربي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة في استاد 'سان بطرسبورغ' في الجولة الاولي لمباريات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

ففي شوارع العاصمة طهران ومختلف انحاء البلاد اطلق السائقون العنان لابواق سياراتهم واستعرض الشباب بدراجاتهم النارية وتجمعت حشود غفيرة للتصفيق والتهليل رافعين علم البلاد فرحا وابتهاجا بالفوز الثمين علي المغرب.
كما تم اطلاق المفرقعات النارية في السماء بهذا الفوز لتزيد بهجة العيد سعادة للجماهير الايرانية خاصة الكروية منها.
وشارك الجميع كبارا وصغارا في فرحة الفوز في هذا العرس الكروي الذي انطلق في روسيا يوم امس، فيما بادر اخرون لتوزيع الحلويات والمرطبات بين الجماهير المحتفلة.
وكانت ايران قد فازت علي المغرب مساء اليوم الجمعة بهدف قاتل بنيران صديقة من عزيز بوهدوز في مرمي فريقه خطأ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وتلعب ايران في اطار المجموعة الثانية التي تضم ايضا اسبانيا والبرتغال.
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الجماهير الايرانية تحتفل ابتهاجا بالفوز علي المغرب في المونديال

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