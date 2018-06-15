ایران تستهل مشوارها فی الموندیال بالفوز علي المغرب

سان بطرسبورغ / 15 حزیران / یونیو /ارنا-
استهل المنتخب الوطنی الایرانی مشواره فی موندیال روسیا 2018 بالفوز علي المغرب فی الجولة الاولي لمباریات المجموعة الثانیة.

وجاء هدف الفوز لایران فی هذه المباراة التی جرت فی استاد مدینة سان بطرسبورغ مساء الیوم الجمعة بنیران صدیقة اذ سجل عزیز بوهدوز، بالخطأ فی مرماه فی الدقیقة 94 .
وبدات المباراة بهجمات شنها المغرب افتتحها أمین حارث، فی الدقیقة الثانیة، بتسدیدة علي حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته انحرفت بعیدًا عن المرمي.
وكاد یونس بلهندة أن یفتتح التسجیل للمغرب فی الدقیقة الرابعة، برأسیة مباغتة إلا أن الكرة علت العارضة.
وأهدر أیوب الكعبی فرصة للتسجیل للمغرب بعدما استغل كرة عائدة من الدفاع الایرانی لیسددها نحو المرمي، إلا أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأیمن للحارس.
وبرع الحارس الإیرانی علی رضا بیرانوند، عندما تصدي لكرة قویة سددها المهدی بنعطیة فی الدقیقة 19 .
وبعد السیطرة المغربیة فی الدقائق العشرین الاولي من المباراة استفاقت ایران وشرعت بشن العدید من الهجمات حتي نهایة الشوط الاول اتسمت بعضها بالخطورة لكنها لم تترجم الي اهداف.
وكانت اخطر هذه الهجمات عندما اتیحت فرصة ذهبیة لایران الا ان الحارس المغربی منیر المحمدی، أنقذ مرماه من فرصة مزدوجة بدأها سردار ازمون، قبل أن ترتد الكرة إلي علی رضا جهانبخش الذی سدد فی المرمي، إلا أن الحارس نجح فی تحویلها إلي ركلة ركنیة فی الدقیقة 43.
وفی الشوط الثانی انخفضت حماسة اللعب وانحصر اللعب فی الوسط غالبا دون وجود تهدید حقیقی علي مرمي الفریقین.
وتعملق الحارس الایرانی بیراوند عندما تصدي ببراعة لكرة حكیم زیاش الذی سدد كرة قویة فی الدقیقة 80، ونجح فی تحویل الكرة إلي ركلة ركنیة.
وفی الدقیقة 94 جاء هدف الفوز القاتل لایران بواسطة عزیز بوهدوز الذی سدد الكرة براسه فی مرمي فریقه عن طریق الخطأ.
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ایران تستهل مشوارها فی الموندیال بالفوز علي المغرب

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