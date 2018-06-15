ايران تعلن استعدادها لافتتاح مكاتب للمنظمة البحرية الدولية 'ايمو'

طهران / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، استعدادها لافتتاح مكاتب للتعاون التقني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في منطقة غرب اسيا.

وخلال مؤتمر اليوم البحري الدولي المنعقد في بولندا ، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، محمد راستاد، عن شكره وتقديره للدول التي بادرت الي الدعم المالي لخطط التعاون التقني مع المنظمة البحرية الدولية، وكذلك لجهود المنظمة في هذا المجال.
ورأي محمد راستاد من الضروري توسيع مكاتب التعاون مع المنظمة البحرية الدولية في مناطق هامة كغرب آسيا والشرق الاوسط، معلنا استعداد ايران لاستقبال وتشكيل هكذا مكاتب.
وكان المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد التقي علي هامش اليوم الاول لهذا المؤتمر، مع الامين العام للمنظمة البحرية الدولية ورؤساء المنظمات والمؤسسات البحرية في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبرتغال وبولندا، المشاركين في المؤتمر.
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ايران تعلن استعدادها لافتتاح مكاتب للمنظمة البحرية الدولية

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