لاريجاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر

واعرب لاريجاني في برقيات التهنئة الي نظرائه في الدول الاسلامية عن امله بنهوض وتالق حضارة العالم الاسلامي في ظل تعاليم الاسلام واجواء الثقة والتعاضد بين المسلمين وان تبرز صورة الاسلام الاصيلة المبنية علي اساس السلام والمحبة والصداقة اكثر فاكثر في العالم.

واضاف رئيس مجلس الشوري الاسلامي، انني علي ثقة راسخة بان دور واداء برلمانات الدول الاسلامية في مواجهة التحديات القائمة امام العالم الاسلامي ستكون مؤثرة جدا في العالم الراهن.

واعلن لاريجاني استعداد مجلس الشوري الاسلامي من جديد للرقي بالعلاقات البرلمانية مع الدول الاسلامية، متمنيا النجاح لنظرائه وبرلمانات وحكومات بلادهم والسعادة والازدهار لشعوبهم.

انتهي ** 2342

