القوات الامنية العراقية تلاحق عصابات داعش بمناطق الشريط الحدودي مع سوريا

ونقلت وكالات انباء محلية عن تلك المصادر قولها 'ان القوات الأمنية شرّعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت المناطق القريبة من الشريط الحدودي العراقي السوري غربي الانبار، علي خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مطلوبين للقوات الأمنية في المناطق المحررة'.

واشارت المصادر الي 'ان القوات الامنية أغلقت كافة الطرق المؤدية الي المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش، وان تلك القوات مسنودة ومدعمة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات، التي ابطلت مفعول العديد من العبوات الناسفة والاجسام المفخخة'.

وأوضحت المصادر، بأن 'عملية تعقب المطلوبين مستمرة لحين القضاء علي الخلايا النائمة، واعتقال المطلوبين الصادرة بحقهم اوامر قبض بتهمة الارهاب'.

وكان قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج قد اكد قبل خمسة ايام 'ان الوضع الأمني علي الشريط الحدودي العراقي السوري مستقر، ولم يسجل اي خرق ارهابي او تسلل بفضل الانتشار الكثيف للقوات الامنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المناطق الحدودية مع سوريا، وان قوات من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ وحرس الحدود، امنت بالكامل الشريط الحدودي مع سوريا، ولم تحدث اي حالة تسلل لمجرمي داعش او خرق امني، علما ان الشريط الحدودي مع سوريا قبل عام 2016 كان مستباحا من قبل عصابات داعش، نتيجة سيطرتها علي المناطق الغربية، الا ان الحال تغير بعد عمليات التحرير واستعادة كافة مدن المحافظة من مجرمي ذلك التنظيم الارهابي'.

واشار اللواء رزيج الي 'ان ما يحدث بين الحين والاخر من اجراءات امنية علي طول الشريط الحدودي مع سوريا، امر طبيعي للقضاء علي عمليات التسلل والتهريب التي كانت تحدث سابقا والحفاظ علي المناطق الحدودية ومنها القائم والرطبة غربي الانبار'.

من جانب اخر اعلن قائممقام مدينة الرمادي (مركز محافظة الانبار) ابراهيم الجنابي عن رفع حظر التجوال المفروض ليلاً علي أحياء المدينة.

واكد الجنابي في تصريحات صحفية ادلي بها يوم الخميس،'ان حكومة الرمادي المحلية وبالتنسيق مع القيادات الأمنية، قررت رفع حظر التجوال الشامل المفروض علي احياء مدينة الرمادي، لهذا اليوم حصراً لفسح المجال أمام المتبضعين للتسوق بطريقة سلسلة بالتزامن مع انتشار امني كثيف للقوات الامنية'، مضيفا 'ان الحظر المفروض علي المدينة كان ساري المفعول عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، علما ان الاسواق المحلية والمحال التجارية سيسمح لها بفتح ابوابها لهذا اليوم حتي ساعات الصباح الاولي بعد اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية'.

واكد مواطنون من محافظة الانبار، ان اسواق مدن المحافظة، شهدت للمرة الاولي منذ اكثر من ثلاثة اعوام حركة تسوق غير مسبوقة نتيجة استقرار الاوضاع الامنية فيها بعد طرد عصابات داعش الارهابية منها.

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