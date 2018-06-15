صاروخ 'توشكا' يضرب تجمعات العدوان في الساحل الغربي لليمن

طهران / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
أعلنت القوة الصاروخية اليمنية، اليوم الجمعة، عن استهداف تجمع كبير لقوات العدوان في الساحل الغربي بصاروخ توشكا الباليستي.

واوردت 'المسيرة نت' ان مصدرا في القوة الصاروخية اكد أن صاروخ توشكا أصاب هدفه بدقة في الساحل الغربي وأوقع عشرات القتلي والجرحي في صفوف الغزاة والمرتزقة.

وأضاف المصدر أن ضربة توشكا علي تجمع قوي العدوان في الساحل الغربي أحدثت حالة من الهلع والذعر في أوساط العدو.

وأوضح المصدر أن ضربة توشكا المسددة في الساحل الغربي تمت بعد عملية رصد استخبارية دقيقة بطائرات الاستطلاع المسيرة.

وكانت القوة الصاروخية استهدفت أمس الخميس، بصاروخ 'قاهر تو إم' تجمعات لقوات العدوان في الساحل الغربي، حيث أكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف عشرات القتلي والجرحي في صفوف الغزاة والمرتزقة.

انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

صاروخ توشكا

اليمن

الساحل الغربي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صاروخ

معظم المشاهدات

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

بسبب هزائمه المتتالية؛

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

قائد الثورة:

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

أحدث الأخبار

الجماهير الايرانية تحتفل ابتهاجا بالفوز علي المغرب في المونديال

الجماهير الايرانية تحتفل ابتهاجا بالفوز علي المغرب في المونديال

ایران تستهل مشوارها فی الموندیال بالفوز علي المغرب

ایران تستهل مشوارها فی الموندیال بالفوز علي المغرب

ايران تعلن استعدادها لافتتاح مكاتب للمنظمة البحرية الدولية `ايمو`

ايران تعلن استعدادها لافتتاح مكاتب للمنظمة البحرية الدولية 'ايمو'

لاريجاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر

لاريجاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر

العراق تجاوز مرحلة القلق من وهم الصدامات الداخلية

الخبير العسكري وفيق السامرائي:

العراق تجاوز مرحلة القلق من وهم الصدامات الداخلية

موضوعات مرتبط