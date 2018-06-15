صاروخ 'توشكا' يضرب تجمعات العدوان في الساحل الغربي لليمن

واوردت 'المسيرة نت' ان مصدرا في القوة الصاروخية اكد أن صاروخ توشكا أصاب هدفه بدقة في الساحل الغربي وأوقع عشرات القتلي والجرحي في صفوف الغزاة والمرتزقة.



وأضاف المصدر أن ضربة توشكا علي تجمع قوي العدوان في الساحل الغربي أحدثت حالة من الهلع والذعر في أوساط العدو.



وأوضح المصدر أن ضربة توشكا المسددة في الساحل الغربي تمت بعد عملية رصد استخبارية دقيقة بطائرات الاستطلاع المسيرة.



وكانت القوة الصاروخية استهدفت أمس الخميس، بصاروخ 'قاهر تو إم' تجمعات لقوات العدوان في الساحل الغربي، حيث أكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف عشرات القتلي والجرحي في صفوف الغزاة والمرتزقة.



انتهي ** 2342

