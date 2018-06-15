واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

دمشق/15حزيران/يونيو/ارنا - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وافق علي تخصيص نحو 6ر6 ملايين دولار لتمويل جماعة “الخوذ البيضاء” المرتبطة عضويا بالتنظيمات الإرهابية.

وكما افادت وكاله الانباء السوريه 'سانا'، كانت إدارة ترامب أعلنت مؤخرا عن وقف تمويلها للخوذ البيضاء وذلك بعد انكشاف حقيقة ما تفعله في سورية فيما أقرت تلك الجماعة بمواصلة تلقيها التمويل من تركيا وقطر متحدثة عما وصفته بـ “مشاريع جديدة تم توقيعها ولم يعلن عنها”.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قولها في بيان لها نشر علي موقع وزارة الخارجية اليوم: إن “الولايات المتحدة تدعم بشدة الخوذ البيضاء”.
ويشير ذلك إلي ارتباط واشنطن مع التنظيمات الإرهابية التي يستخدمها الأمريكيون كأداة في تنفيذ خططهم ويطلقون عليها تضليلا اسم معارضة.
وكانت الخوذ البيضاء تأسست في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي غربي واضح حيث أثار تحديد نطاق عملها في اماكن سيطرة التنظيمات الإرهابية حصرا الكثير من علامات الاستفهام حولها وحول عملها الإنساني المزعوم وخصوصا أن افرادها ينتمون الي التنظيمات الارهابية وظهروا في مقاطع فيديو يحملون الرشاشات ويقاتلون في صفوف التنظيمات الارهابية.
كما كشف العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب حيث تعمل جماعة “الخوذ البيضاء” ارتباطها العضوي بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا “جبهة النصرة” بالتحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وهذا ما حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مرات وفي مناطق بحلب لاتهام الجيش العربي السوري.
انتهي ** 1487 ** 2342



برچسب ها

سياسي

واشنطن

الخوذ البيضاء

سوريه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

معظم المشاهدات

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

بسبب هزائمه المتتالية؛

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

قائد الثورة:

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

أحدث الأخبار

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

الجمهور الرياضي الجزائري: مباراة إيران والمغرب صعبة للمنتخبين

الجمهور الرياضي الجزائري: مباراة إيران والمغرب صعبة للمنتخبين

`غازبروم` الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

'غازبروم' الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

قائد الثورة: الكیان الصهیونی سیزول بهمم الشعوب الاسلامیة

قائد الثورة: الكیان الصهیونی سیزول بهمم الشعوب الاسلامیة

موضوعات مرتبط