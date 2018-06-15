واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

وكما افادت وكاله الانباء السوريه 'سانا'، كانت إدارة ترامب أعلنت مؤخرا عن وقف تمويلها للخوذ البيضاء وذلك بعد انكشاف حقيقة ما تفعله في سورية فيما أقرت تلك الجماعة بمواصلة تلقيها التمويل من تركيا وقطر متحدثة عما وصفته بـ “مشاريع جديدة تم توقيعها ولم يعلن عنها”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قولها في بيان لها نشر علي موقع وزارة الخارجية اليوم: إن “الولايات المتحدة تدعم بشدة الخوذ البيضاء”.

ويشير ذلك إلي ارتباط واشنطن مع التنظيمات الإرهابية التي يستخدمها الأمريكيون كأداة في تنفيذ خططهم ويطلقون عليها تضليلا اسم معارضة.

وكانت الخوذ البيضاء تأسست في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي غربي واضح حيث أثار تحديد نطاق عملها في اماكن سيطرة التنظيمات الإرهابية حصرا الكثير من علامات الاستفهام حولها وحول عملها الإنساني المزعوم وخصوصا أن افرادها ينتمون الي التنظيمات الارهابية وظهروا في مقاطع فيديو يحملون الرشاشات ويقاتلون في صفوف التنظيمات الارهابية.

كما كشف العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب حيث تعمل جماعة “الخوذ البيضاء” ارتباطها العضوي بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا “جبهة النصرة” بالتحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وهذا ما حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مرات وفي مناطق بحلب لاتهام الجيش العربي السوري.

انتهي ** 1487 ** 2342

