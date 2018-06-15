`غازبروم` الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الحكومي الروسي عن ماركولوف قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة ان الشركة تعتزم اعداد الوثائق اللازمة للمشاركة في مشاريع استثمار 4 حقول غازية في ايران وهي كيش وبارس الجنوبي وفرزاد -اي وفرزاد –بي.

واضاف، اننا نجري محادثات مع الجانب الايراني حول المشاركة في هذه الحقول الاربعة وبعد والتحليل سنتدارس ظروف المشاركة ومن ثم نعلن عن راينا النهائي.

واوضح ماركولوف بان شركة 'غازبروم' تدرس ايضا امكانية اكمال مصنع الغاز السائل 'ايران ال ان جي).

وصرح بان عملية انشاء المصنع قد توقفت الا انه تم نصب محطة توليد الكهرباء والمعدات والاجهزة الكبيرة فيه.

وقال ماركولوف، ان الشركة تدرس الوضع التقني للمصنع في الوقت الحاضر ومن ثم ستتخذ القرار بعد الدراسة اللازمة حول الدخول الي مشروع 'ايران ال ان جي'.

وافادت الشركة الوطنية لصادرات الغاز الايرانية ان شركة النفط الوطنية الايرانية تعتزم انشاء مصنع لانتاج 'ال ان جي' (الغاز المسال) في خطين انتاجيين موازيين يشتمل كل منهما علي انتاج نحو 5.4 مليون طن (ال ان جي) و 263 مليون طن بروبان و 194 مليون طن بوتان و 213 مليون طن من المكثفات الغازية و 133 مليون طن من الكبريت سنويا في منطقة 'بارس' الاقتصادية الخاصة للطاقة في سواحل جنوب غرب ايران.

يذكر ان مشروع 'ايران ال ان جي' جار حاليا لانشاء مصنع لاسالة الغاز الطبيعي في منطقة تمبك الواقعة علي بعد 50 كم الي الشمال الغربي من منطقة عسلوية في بوشهر جنوب غرب ايران.

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