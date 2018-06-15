'غازبروم' الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

موسكو / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
اعلن مساعد رئيس شركة 'غازبروم' الروسية فيتالي ماركولوف بان هذه الشركة تستعد للمشاركة في 4 حقوق غازية في ايران.

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الحكومي الروسي عن ماركولوف قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة ان الشركة تعتزم اعداد الوثائق اللازمة للمشاركة في مشاريع استثمار 4 حقول غازية في ايران وهي كيش وبارس الجنوبي وفرزاد -اي وفرزاد –بي.
واضاف، اننا نجري محادثات مع الجانب الايراني حول المشاركة في هذه الحقول الاربعة وبعد والتحليل سنتدارس ظروف المشاركة ومن ثم نعلن عن راينا النهائي.
واوضح ماركولوف بان شركة 'غازبروم' تدرس ايضا امكانية اكمال مصنع الغاز السائل 'ايران ال ان جي).
وصرح بان عملية انشاء المصنع قد توقفت الا انه تم نصب محطة توليد الكهرباء والمعدات والاجهزة الكبيرة فيه.
وقال ماركولوف، ان الشركة تدرس الوضع التقني للمصنع في الوقت الحاضر ومن ثم ستتخذ القرار بعد الدراسة اللازمة حول الدخول الي مشروع 'ايران ال ان جي'.
وافادت الشركة الوطنية لصادرات الغاز الايرانية ان شركة النفط الوطنية الايرانية تعتزم انشاء مصنع لانتاج 'ال ان جي' (الغاز المسال) في خطين انتاجيين موازيين يشتمل كل منهما علي انتاج نحو 5.4 مليون طن (ال ان جي) و 263 مليون طن بروبان و 194 مليون طن بوتان و 213 مليون طن من المكثفات الغازية و 133 مليون طن من الكبريت سنويا في منطقة 'بارس' الاقتصادية الخاصة للطاقة في سواحل جنوب غرب ايران.
يذكر ان مشروع 'ايران ال ان جي' جار حاليا لانشاء مصنع لاسالة الغاز الطبيعي في منطقة تمبك الواقعة علي بعد 50 كم الي الشمال الغربي من منطقة عسلوية في بوشهر جنوب غرب ايران.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

غازبروم

حقول غازية

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

معظم المشاهدات

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

بسبب هزائمه المتتالية؛

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

قائد الثورة:

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

أحدث الأخبار

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

الجمهور الرياضي الجزائري: مباراة إيران والمغرب صعبة للمنتخبين

الجمهور الرياضي الجزائري: مباراة إيران والمغرب صعبة للمنتخبين

`غازبروم` الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

'غازبروم' الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

قائد الثورة: الكیان الصهیونی سیزول بهمم الشعوب الاسلامیة

قائد الثورة: الكیان الصهیونی سیزول بهمم الشعوب الاسلامیة

موضوعات مرتبط