الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

وفي كلمة له خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة لمناسبة عيد الفطر السعيد، حشدا من المسؤولين ومختلف شرائح الشعب وسفراء الدول الاسلامية، اعتبر الرئيس روحاني، ان العدو يفتقد للخبرة والعقلانية في الظروف الراهنة وقال، ان قرار العدو ليس فقط عدم الالتزام بتعهداته امام الشعب الايراني بل جميع تعهداته الدولية والاقليمية.

واضاف، ان ما يدعو للاستغراب حقا هو ان القوة الكبري (اميركا) الملطخة ايديها بدماء شعوب المنطقة بدءا من افغانستان والعراق وسوريا واليمن وانتهاء بسائر المناطق، ترتدي قناع السلام وتتحدث عن التفاوض والسلام، وان الكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر يوميا يجول (رئيس وزرائها) هنا وهناك ليرسم صورة خاطئة وكاذبة عن الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

واكد الرئيس روحاني قائلا، انه علي شعوب ودول العالم وشركاء ايران التجاريين واوروبا وروسيا والصين والمسلمين، الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض.

يتبع ** 2342

