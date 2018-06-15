الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

طهران / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
اعتبر الرئيس الايراني ان اميركا ترتدي قناع السلام في حين ان ايديها ملطخة بدماء شعوب المنطقة، داعيا دول العالم للوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض.

وفي كلمة له خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة لمناسبة عيد الفطر السعيد، حشدا من المسؤولين ومختلف شرائح الشعب وسفراء الدول الاسلامية، اعتبر الرئيس روحاني، ان العدو يفتقد للخبرة والعقلانية في الظروف الراهنة وقال، ان قرار العدو ليس فقط عدم الالتزام بتعهداته امام الشعب الايراني بل جميع تعهداته الدولية والاقليمية.
واضاف، ان ما يدعو للاستغراب حقا هو ان القوة الكبري (اميركا) الملطخة ايديها بدماء شعوب المنطقة بدءا من افغانستان والعراق وسوريا واليمن وانتهاء بسائر المناطق، ترتدي قناع السلام وتتحدث عن التفاوض والسلام، وان الكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر يوميا يجول (رئيس وزرائها) هنا وهناك ليرسم صورة خاطئة وكاذبة عن الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.
واكد الرئيس روحاني قائلا، انه علي شعوب ودول العالم وشركاء ايران التجاريين واوروبا وروسيا والصين والمسلمين، الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض.
يتبع ** 2342



برچسب ها

سياسي

روحاني

دول العالم

حكام البيت الابيض

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

معظم المشاهدات

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

بسبب هزائمه المتتالية؛

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

قائد الثورة:

القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

أحدث الأخبار

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

واشنطن تمول “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا

الجمهور الرياضي الجزائري: مباراة إيران والمغرب صعبة للمنتخبين

الجمهور الرياضي الجزائري: مباراة إيران والمغرب صعبة للمنتخبين

`غازبروم` الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

'غازبروم' الروسية تستعد للمشاركة في 4 حقول غازية ايرانية

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

الرئيس روحاني: علي دول العالم الوقوف امام غطرسة حكام البيت الابيض

قائد الثورة: الكیان الصهیونی سیزول بهمم الشعوب الاسلامیة

قائد الثورة: الكیان الصهیونی سیزول بهمم الشعوب الاسلامیة

موضوعات مرتبط