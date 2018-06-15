وزير الطرق الايراني:

العمليات التنفيذية لكهربة سكك حديد 'اينجة برون – كرمسار' تبدا قريبا

كنبدكاووس / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
اعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني عباس اخوندي بان العمليات التنفيذية لكهربة خط سكك الحديد 'اينجة برون- كرمسار' ستبدا قريبا، واصفا هذا المشروع بانه مهم جدا للمنطقة.

وفي كلمة له اليوم الجمعة خلال مراسم صلاة عيد الفطر السعيد والتي في مدينة كنبدكاووس شرق محافظة كلستان الواقعة شمال شرق ايران، قال اخوندي، ان الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع قد ابرمت بقيمة مليار و 200 مليون دولار وستبدا عملياته التنفيذية في غضون شهر.
ووصف هذا المشروع بانه مهم جدا لاعمار المنطقة وربط ممري 'شمال –جنوب' و'شرق –غرب'.
واكد وزير الطرق الايراني بانه ستتم متابعة ربط مدينة كنبدكاووس سككيا مع شبكة سكك الحديد في البلاد عبر مشروع 'جرجان – مشهد' او 'اينجة برون – كرمسار'.
يذكر ان منطقة اينجة برون الواقعة الي الشمال من مدينة كنبدكاووس وفي الحدود مع تركمنستان هي نقطة الربط السككي الدولي بن كازاخستان وتركمنستان وايران والتي بافتتاحها في العام 2014 ، بحضور رؤساء الدول الثلاث قد امتد خط سكك الحديد في المنطقة الي الصين.
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كهربة سكك حديد

اينجة برون

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