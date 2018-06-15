الجيش السوري يمشط 2000 كم مربع من مخلفات إرهابيي داعش

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات من الجيش والقوات الحليفة نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عملية عسكرية خاطفة ضد تنظيم “داعش” استعادت خلالها السيطرة علي عدة نقاط في البادية الجنوبية الغربية للميادين سقط خلالها العديد من القتلي بين صفوف التنظيم الإرهابي.

وبين المراسل أن المنطقة المحررة تمتد بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلي فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا.

ولفت المراسل إلي أن وحدات الجيش قامت بعملية تمشيط دقيقة لمساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع في البادية الغربية للميادين فككت خلالها عشرات العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو داعش قبل اندحارهم من المنطقة.

وتنتشر في البادية الغربية للميادين وصولا إلي منطقة التنف حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تشن بين الفترة والأخري هجمات علي المناطق المجاورة حيث يتصدي لها الجيش ويمنعها من التمدد باتجاه المناطق المحررة في حوض نهر الفرات.

انتهي ** 1487 ** 2342

