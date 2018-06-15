القوي الشیطانیة مستمرة فی التآمر ضد الشعب الایرانی لكنها تمني بالفشل دوما

وفی خطبة صلاة عید الفطر السعید التی اقیمت صباح الیوم الجمعة فی مصلي 'الامام الخمینی (رض)' بطهران، قال سماحته بان جماهیر الشعب شاركت فی مسیرات یوم القدس العالمی هذا العام فی الجمعة الاخیرة من شهر رمضان المبارك بصورة ابرز من الاعوام الماضیة رغم الحرارة اللاهبة وساعات الیوم الطویلة للصیام واحیاء لیلة القدر.

واضاف، ان الذین یروجون تبعا للدعایة الاعلامیة المعادیة بان الشعب قد تعب واصبح بلا نشاط، هم فی الحقیقة تعبون وبلا نشاط، ویقومون بتعمیم ذلك علي الاخرین، ذلك لان الشعب الذی یخرج بكاقة شرائحه الي الشوارع ویشارك فی المسیرات بذلك الحماس والنشاط والحیویة لیس شعبا یائسا وتعبا.

واعتبر شباب البلاد بانهم المصدر لكل هذا النشاط والحیویة فی انحاء البلاد واضاف، انه رصید معنوی لا مثیل له بان تكون الروح المعنویة زاخرة فی وجود شباب البلاد وهو الامر الذی یصون هویة واستقلال وعزة وعظمة البلاد.

وتابع قائد الثورة الاسلامیة، ان یوم القدس العالمی كان بارزا بین الشعوب الاخري ایضا اكثر مما مضي بمعني انه رغم الدعایة الاعلامیة التی یمارسها الاعداء فان تقرب الشعوب الاسلامیة الاخري للشعب الایرانی قد ازداد وان توجهاتها اصبحت متقاربة من بعض، وبطبیعة الحال فان القوي الشیطانیة مستمرة دوما فی التآمر ضد الشعب الایرانی لانها تشعر بالقلق من صموده واقتداره واستقلاله من اجل الحیاة الوطنیة بین الشعوب، الا انها ستمني بالفشل دوما ان شاء الله تعالي.

واضاف، ان الرئیس الامیركی اعلن مرة بانهم انفقوا 7 تریلیونات دولار فی منطقة غرب اسیا ولم یحققوا شیئا ومعني ذلك هو فشل امیركا فی المنطقة، ای ان الشیطان الاكبر لم یحقق مآربه رغم كل محاولاته ووساوسه واستعراضاته للقوة.

وقال سماحته، انه علي الشعب الایرانی ان یكون یقظا وحذرا ویدرك المؤامرات، واضاف، ان مؤامرة العدو الرئیسیة الیوم عبارة عن ممارسة الضغوط الاقتصادیة علي الشعب الایرانی لجعله یشعر بالتعب والیأس.

ودعا قائد الثورة جمیع اجهزة الدولة والمسؤولین للعمل بلا انقطاع للتصدی لهذه المؤامرة واضاف، ان لجنة مركزیة قد تاسست للبت فی هذه الامور بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولیها حیث یتوجب علي هذه اللجنة متابعة القضایا الاقتصادیة خطوة فخطوة واتخاذ القرارات الحاسمة ومن ثم تنفیذها.

واكد سماحته ضرورة ترشید الاستهلاك وعدم التبذیر والاقتصاد فی الانفاق فی الامور غیر الضروریة من اجل مصالح البلاد والشرائح المستضعفة.

واكد قائد الثورة الاسلامیة كذلك ضرورة الوحدة الوطنیة والاجتماعیة فی البلاد واعرب عن اسفه لما یقوم به البعض فی الاجواء الافتراضیة من الاساءة الي الاخرین لان تصرفهم هذا یضر الاجواء العامة فی البلاد ویعد من الذنوب الكبیرة احیانا، داعیا لنبذ هذه الامور والعمل للتصدی للعدو الذی یقف امام البلاد الیوم.

كما دعا قائد الثورة بعض الصحف والمطبوعات التی تكرر الدعایة الاعلامیة التی یمارسها الاعداء والتی هی فی الواقع حرب نفسیة لاضعاف الروح المعنویة للشعب، معربا عن ثقته بان مستقبل البلاد بهذه الروح المعنویة وحركة الشعب والشعور بالاستقلال سیكون افضل من الیوم بكثیر بفضل الباری تعالي.

انتهي ** 2342

