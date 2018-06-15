ايران تستهل مشوارها في المونديال اليوم بلقاء المغرب

وقد انطلقت منافسات بطولة كاس العالم 2018 في روسيا مساء الخميس بلقاء روسيا والسعودية والذي انتهي بفوز عريض لروسيا قوامه خمسة اهداف مقابل لاشيء.

وتلعب ايران ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا اسبانيا بطلة مونديال 2010 والبرتغال بطلة اوروبا 2016 .

وتامل جماهير الكرة الايرانية ان يحقق المنتحب الوطني نتائج جيدة في المونديال تليق بسمعته الكروية كمنتخب تصدر المنتخبات الاسيوية اعواما طويلة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغم انه تراجع الي المركز الثاني بعد استراليا في تصنيف الشهر الاخير.

والامل معقود علي الخروج بنتيجة جيدة علي الاقل في المباراة امام المغرب لتقارب المستوي، كما ان الامال ليست معدومة امام اسبانيا والبرتغال رغم انهما الان من افضل المنتخبات علي المستويين الاوروبي والعالمي.

وكانت ايران قد تاهلت بجدارة واستحقاق الي نهائيات المونديال ضمن المجموعة الاولي من المرحلة النهائية برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن كوريا الجنوبية التي حلت ثانية وتاهلت ايضا برصيد 15 نقطة.

وقد فازت ايران في المرحة النهائية للتاهل في 6 مباريات وتعادلت في 4 ومن دون اي خسارة وسجلت 10 اهداف فيما دخل مرماها هدفان فقط.

يذكر ان ايران تاهلت الي نهائيات كاس العالم 4 مرات سابقا، وهي اعوام 1978 في الارجنتين و1998 في فرنسا و 2006 في المانيا و 2014 في البرازيل.

ففي بطولة عام 1978 في الارجنتين تعادلت ايران مع اسكتلندا 1-1 وخسرت امام هولندا 3-0 وامام البيرو 4-1 .

وفي بطولة العام 1998 في فرنسا وهي المرة الثانية في تاريخ الكرة الايرانية حققت ايران فوزا تاريخيا علي اميركا 2-1 وخسرت امام صربيا 1-0 وامام المانيا 2-0 .

وفي بطولة العام 2006 في المانيا، تعادلت ايران امام انغولا 1-1 وخسرت امام البرتغال 2-0 وامام المكسيك 3-1 .

وفي مونديال العام 2014 في البرازيل، تعادلت ايران امام نيجيريا 0-0 وخسرت امام الارجنتين بهدف وحيد في الوقت بدل الضائع من المباراة كما خسرت امام البوسنة والهرسك 3-1 .

وبالمحصلة تكون ايران قد خاضت في المرات الاربع التي تاهلت فيها الي المونديال سابقا 12 مباراة فازت في واحدة وتعادلت في 3 وخسرت 8 مباريات.

انتهي ** 2342

