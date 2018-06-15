إقامة صلاة عید الفطر السعید بامامة قائد الثورة

طهران / 15 حزیران / یونیو /ارنا-
اقیمت صلاة عید الفطر السعید بامامة قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی فی مصلي 'الامام الخمینی (رض)' بطهران صباح الیوم الجمعة.

وقد انطلقت فی الساعة السابعة من صباح الیوم الجمعة فی مصلی 'الامام الخمینی (رض)' بطهران مراسم صلاة عید الفطر السعید.
وبدات المراسم بتلاوة من القرآن الكریم، تلتها برامج خاصة لاستضافة واستقبال المصلین المشاركین فی صلاة العید.
وكان مكتب قائد الثورة الاسلامیة قد اعلن فی بیان اصدره مساء الخمیس بان یوم الجمعة هو الاول من شهر شوال عید الفطر السعید.
وافاد المكتب فی البیان الصادر، نعلن للشعب الایرانی النبیل انه وفقا للتقاریر الواصلة من فرق تحری الهلال الموثوقین وذوی الخبرة من مختلف انحاء البلاد، فقد ثبتت لسماحة قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید الخامنئی (مد ظله العالی) رؤیة هلال شهر شوال المكرم غروب یوم الخمیس الموافق 29 رمضان 1439 هـ.ق، وبناء علیه فان یوم غد (الیوم) الجمعة هو عید الفطر السعید.
ولمناسبة العید السعید، قدم المكتب التهنئة لجمیع الاخوة والاخوات فی الایمان والشعب الایرانی المؤمن والكریم، معلنا بان صلاة العید ستقام صباح غد الجمعة فی جمیع انحاء البلاد.
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إقامة صلاة عید الفطر السعید بامامة قائد الثورة

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