انطلاق مراسم صلاة العید فی مصلي `الامام الخمینی (رض)` بطهران

طهران / 15 حزیران / یونیو /ارنا-انطلقت فی الساعة السابعة من صباح الیوم الجمعة فی مصلي 'الامام الخمینی (رض)' بطهران مراسم صلاة عید الفطر السعید.
وبدات المراسم بتلاوة آیات من القرآن الكریم، تلتها برامج خاصة لاستضافة واستقبال المصلین المشاركین فی صلاة العید.وستقام صلاة عید الفطر السعید بامامة قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی.انتهي ** 2342
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