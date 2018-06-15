السيد الحوثي: معركتنا اليوم مع أميركا وإسرائيل والباقون ادوات

وقال السيد الحوثي في كلمة له مساء الخميس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك:'بعون الله وعزيمة شعبنا سيتحول الساحل الغربي إلي مستنقع كبير يغرق الغزاة والطامعين'.



واضاف زعيم حركة أنصار الله : إن معركتنا اليوم مع أميركا وإسرائيل والباقون هم أدوات، وان الإمارات والمرتزقة هم أداة وجنود عند الأميركي والبريطاني والإسرائيلي، وإسرائيل تري السيطرة علي الساحل هدفاً استراتيجياً علي مستوي المنطقة.



ووصف السيد الحوثي عمليات تحالف العدوان بـ 'الغزو الأجنبي الأقوي علي مر التاريخ وصمود شعبنا وقوة موقفه في الميدان أقوي من أي مرحلة في التاريخ'،

مشيراً إلي أن 'معركة الساحل الغربي معركة رئيسة لأن قوي الغزو علي مر التاريخ كانت تركز علي ساحل اليمن وجزره، لطالما كان الساحل اليمني علي مر التاريخ هدفاً استراتيجياً للغزاة'.



واضاف أن 'العدو عَمل علي الاختراق في مناطق صحراوية واستفاد من كثرة آلياته وزخم الطيران، وعند أول اختراق في الساحل الغربي رأينا تحركاً واسعاً وهبةً كبري من أبناء الشعب'.



وشدد السيد الحوثي علي أنه 'لا ينبغي لأي اختراق، أن يُحدِث حالة إرباك ويجب العمل علي تأمين الزخم البشري لمعركة الساحل، ويمكن استعادة كل الاختراقات عبر تأمين الزخم البشري للمعركة، وأن العمق اليمني الاستراتيجي لا يزال حراً ولا يزال ظهراً قوياً ومتماسكاً لتحرير أي مناطق مخترقة'.



انتهي ** 2342

