وزير الرياضة الايراني يصل الي سان بطرسبورغ

وفور وصوله الي مطار مدينة سان بطرسبورغ صرح سلطاني فر بانه تم توفير المستلزمات اللازمة للمنتخب الوطني للنجاح في مباريات كاس العالم ويحدونا الامل بان نشاهد مباراة جيدة امام المغرب بهمم الشباب وخطط الطاقم التدريبي.

واشار وزير الرياضة والشباب الايراني الي حضور اعداد كبيرة من المشجعين الايرانيين لمؤازرة المنتخب الوطني الايراني في مبارياته ضمن البطولة.

واوضح بانه سيلتقي عددا من المسؤولين الرياضيين من الدول الاخري كما يشارك في البرامج الثقافية للاتحاد الكروي الايراني والسفارة الايرانية.

يذكر ان ايران تخوض مساء اليوم الجمعة اولي مبارياتها في المونديال امام المغرب في سان بطرسبورغ ومن ثم تلتقي اسبانيا في قازان يوم 20 يونيو وبعدها البرتغال في سارانسك يوم 25 منه.

وجرت مساء امس الخميس المباراة الافتتاحية لبطولة كاس العالم بين منتخبي روسيا والسعودية والتي انتهت لصالح روسيا بنتيجة 5-0 .

انتهي ** 2342

