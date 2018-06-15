قوي العدوان تتكبد خسائر فادحة في مختلف الجبهات باليمن

طهران / 15 حزيران / يونيو /ارنا-
تكبدت قوي العدوان خسائر فادحة في الأفراد بينهم قيادات والعتاد الحربي خلال محاولتهم شن هجوم علي مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مزوية بالمتون من محافظة الجوف يوم امس الخميس.

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية واجهوا هجوم قوي الغزو والمرتزقة بتنفيذ هجوم مضاد والتفاف أسقط مرتزقة العدوان الكثير من مواقعهم التي تحركوا منها وسقوط عشرات القتلي والجرحي في صفوفهم بينهم قيادات منها المدعو محمد سعيد عايض الحكمي أركان حرب ما تسمي الكتيبة الأولي، والمدعو صالح أحمد صالح طامي مسئول عمليات الكتيبة الأولي والمدعو نهشل عريف محمد ناصر قائد فصيل لذات الكتيبة.

وأكد المصدر أن خسائر العدو في المتون مزوية تجاوزت 15 قتيلا و20 جريحا كحصيلة أولية.

وأشار المصدر إلي أن جبهة تعز حمير شهدت إفشال هجوم علي يد الجيش واللجان الشعبية صباح الخميس نفذته قوات العدو علي مسارين في جبهة حمير، الأول من اتجاه موقع الحصن، والآخر باتجاه موقع الجسر، مسنودا بغطاء جوي لمدة ثلاث ساعات انتهت بفشل الهجوم من مساريه وتكبد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي واستنزاف للذخائر من مختلف أنواع الأسلحة، وفشل الطيران الحربي في تحقيق أي دعم أو نجاح في غاراته في استهداف قوات الجيش واللجان الشعبية.

وفي جبهة العنين كسر الجيش واللجان الشعبية هجوما لقوات العدوان ومرتزقتها علي قطاع العنين من اتجاه التبة الصفراء والمواقع المجاورة لها ومني الهجوم بفشل ذريع وتكبد العدو خسائر في الأفراد والعتاد وفشل الطيران الحربي في إسناد الهجوم ورفع معنويات المهاجمين.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يبعثون أسمي آيات التهاني للشعب اليمني والقيادة بحلول عيد الفطر، يجددون العهد لله والشعب والوطن والقيادة بالثبات والصمود موازاة لصمود الشعب اليمني حتي يتحقق النصر لليمن والشعب اليمني علي كل الغزاة والمحتلين ومخططات قوي الشر والهيمنة الصهيونية.

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قوي العدوان تتكبد خسائر فادحة في مختلف الجبهات باليمن

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