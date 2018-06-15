قاهر تو إم الباليستي يدك تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي لليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ 'قاهر تو إم' الباليستي تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي.



وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.



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