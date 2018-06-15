قاهر تو إم الباليستي يدك تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي لليمن

طهران / 15 حزيران / يونيو /ارنا-أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية امس الخميس صاروخا باليستيا علي تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ 'قاهر تو إم' الباليستي تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي.وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.انتهي ** 2342
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