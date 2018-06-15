صلاة العيد تقام بامامة قائد الثورة الاسلامية

وستبدأ المراسم في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش)، بتلاوة من القرآن الكريم وستكون هنالك برامج خاصة ومتنوعة لاستضافة واستقبال المصلين.

وقد اعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية في بيان اصدره مساء الخميس بان اليوم الجمعة هو الاول من شهر شوال عيد الفطر السعيد.

وافاد المكتب في البيان الصادر، نعلن للشعب الايراني النبيل انه وفقا للتقارير الواصلة من فرق تحري الهلال الموثوقين وذوي الخبرة من مختلف انحاء البلاد، فقد ثبتت لسماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي (مد ظله العالي) رؤية هلال شهر شوال المكرم غروب يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1439 هـ.ق، وبناء عليه فان يوم غد (اليوم) الجمعة هو عيد الفطر السعيد.

ولمناسبة العيد السعيد، قدم المكتب التهنئة لجميع الاخوة والاخوات في الايمان والشعب الايراني المؤمن والكريم، معلنا بان صلاة العيد ستقام صباح صباح الجمعة في جميع انحاء البلاد.

انتهي ** 2342

