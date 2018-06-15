وحدة الطائرات الورقية تهدد بتوسيع استهداف حقول المستوطنين

وقالت الوحدة خلال مؤتمر صحفي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة:' سنعطي فرصة لحكومة الاحتلال لرفع الحصار والا سنجعل مستوطني غلاف غزة يعيشون تحت حصار نار البالونات الحارقة'.

واكدت الوحدة عزمها اطلاق خمسة الاف طائرة ورقية حارقة يوم العيد في جميع انحاء قطاع غزة صوب المستوطنات في غلاف غزة.

واكدت وحدة أبناء الزواري انها ستوسع دائرة الاستهداف حتي اربعين كيلومترا خارج قطاع غزة.

من جهتها قامت طائرة استطلاع صهيونية بإطلاق صاروخ واحد علي الاقل صوب المؤتمر الصحفي الذي أطلقت في اعقابه عدة طائرات ورقية دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وقررت الهيئة العليا لمسيرات العودة تنظيم صلاة العيد في مخيمات العودة علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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