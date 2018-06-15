الاحتلال أطلق صاروخا تحذيريا صوبها:

وحدة الطائرات الورقية تهدد بتوسيع استهداف حقول المستوطنين

غزة/15 حزيران/ يونيو/ ارنا- هددت وحدة الطائرات الورقية بمخيم العودة وسط قطاع غزة بتوسيع دائرة استهداف الحقول الزراعية للمستوطنين الصهاينة ان لم يرفع الاحتلال الصهيوني الحصار عن قطاع غزة.

وقالت الوحدة خلال مؤتمر صحفي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة:' سنعطي فرصة لحكومة الاحتلال لرفع الحصار والا سنجعل مستوطني غلاف غزة يعيشون تحت حصار نار البالونات الحارقة'.
واكدت الوحدة عزمها اطلاق خمسة الاف طائرة ورقية حارقة يوم العيد في جميع انحاء قطاع غزة صوب المستوطنات في غلاف غزة.
واكدت وحدة أبناء الزواري انها ستوسع دائرة الاستهداف حتي اربعين كيلومترا خارج قطاع غزة.
من جهتها قامت طائرة استطلاع صهيونية بإطلاق صاروخ واحد علي الاقل صوب المؤتمر الصحفي الذي أطلقت في اعقابه عدة طائرات ورقية دون الاعلان عن وقوع اصابات.
وقررت الهيئة العليا لمسيرات العودة تنظيم صلاة العيد في مخيمات العودة علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

الطائرات

الورقية

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وحدة الطائرات الورقية تهدد بتوسيع استهداف حقول المستوطنين

معظم المشاهدات

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

بسبب هزائمه المتتالية؛

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

لا ينبغي ان تكون للكيان الصهيوني حصانة لجرائمه

سفير ايران في الامم المتحدة:

لا ينبغي ان تكون للكيان الصهيوني حصانة لجرائمه

أحدث الأخبار

وزير الرياضة الايراني يصل الي سان بطرسبورغ

لحضور مباراة ايران والمغرب في المونديال

وزير الرياضة الايراني يصل الي سان بطرسبورغ

هنية: القدس لن تغير هويتها لا بقرارات ترامب ولا نتنياهو

هنية: القدس لن تغير هويتها لا بقرارات ترامب ولا نتنياهو

قوي العدوان تتكبد خسائر فادحة في مختلف الجبهات باليمن

قوي العدوان تتكبد خسائر فادحة في مختلف الجبهات باليمن

قاهر تو إم الباليستي يدك تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي لليمن

قاهر تو إم الباليستي يدك تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي لليمن

صلاة العيد تقام بامامة قائد الثورة الاسلامية

صلاة العيد تقام بامامة قائد الثورة الاسلامية

موضوعات مرتبط