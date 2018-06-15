فی رسالة تهنئة لمناسبة عید الفطر السعید..

الرئیس روحانی: ارض فلسطین ستعود الي اصحابها

طهران / 14 حزیران / یونیو /ارنا-
هنأ الرئیس الایرانی حسن روحانی، الشعب لمناسبة عید الفطر السعید، واشاد بمشاركته الملحمیة فی المسیرات الرائعة لیوم القدس العالمی، معربا عن ثقته بان ارض فلسطین ستعود الي اصحابها بعون الله تعالي.

وجاء فی رسالة الرئیس روحانی، ان عید الفطر السعید هو یوم انتصار الانسان الموحد فی الصراع مع مختلف اشكال الاهواء النفسانیة. احتفال رائع للرجال المؤمنین والنساء المؤمنات الذین تمكنوا من تجسید عبودیتهم الخالصة للباری تعالي باجمل واكمل صورة ممكنة. عید الفطر رمز جذاب ومبهج لعودة الانسانیة الي الفطرة الالهیة.
واضاف، اننی اذ اهنئ لمناسبة هذا العید الاسلامی الكبیر واثمن المشاركة الملحمیة والرائعة للشعب الایرانی المتواجد فی الساحة دوما، فی مسیرات یوم القدس العالمی فی الدفاع عن الاهداف المشروعة للشعب الفلسطینی المظلوم وحفظ التضامن الاسلامی، فالنی علي ثقة بان ارض فلسطین ستعود الي اصحابها بعون الباری تعالي.
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الرئیس روحانی: ارض فلسطین ستعود الي اصحابها

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