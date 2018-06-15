غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد في سوريا

وفي بيان للقاضي المعراوي: فإنه 'ثبُت بالوجه الشرعي أن أول شهر شوال لعام 1439 هجري هو يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من شهر حزيران لعام 2018 ميلادي، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر'.

واعلنت كل من ايران وسلطنة عمان والعراق والامارات وقطر والسعودية وفلسطين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي وسنغافورة أن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر.

ودعت معظم الدول العربية والإسلامية، لتحري هلال شوال مساء الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء علي تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

وشملت الدعوات دول عربية عدة بينها الإمارات ومصر ولبنان والمغرب والعراق وسوريا، في حين قال خبراء فلك إن التوقعات تشير بمعظمها إلي أن أول أيام عيد الفطر سيصادف الجمعة.

وقالت القبة السماوية في الإمارات إن 'هلال شوال يولد عند الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم الأربعاء، وسيكون عند غروب الشمس مساء الخميس 14 يونيو بعمر 19:25، ويغرب بعد غد غروب الشمس بنحو 40 دقيقة، وعليه رؤيته ممكنة، وفلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال'.

وكان مركز الفلك الدولي قال، الأسبوع الماضي، إنه 'يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي'.

وعليه، من 'المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 حزيران يوم الفطر السعيد في جل دول العالم'، حسب المصدر نفسه، الذي أوضح تفاصيل تحري الهلال.

انتهي ** 1487 ** 2342

