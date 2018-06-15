ايران وارمينيا تؤكدان علي تطوير التعاون القضائي

موسكو / 14 حزيران / يونيو /ارنا-التقي السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي وزير العدل الارميني آرتاك زيناليان، وتباحثا بشان تطوير التعاون القضائي والتعرف علي القوانين والضوابط الحقوقية والقضائية للبلدين وتبادل السجناء.
يتبع ** 2342
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السفير الايراني
وزير العدل الارميني
التعاون القضائي
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