ايران وارمينيا تؤكدان علي تطوير التعاون القضائي

موسكو / 14 حزيران / يونيو /ارنا-
التقي السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي وزير العدل الارميني آرتاك زيناليان، وتباحثا بشان تطوير التعاون القضائي والتعرف علي القوانين والضوابط الحقوقية والقضائية للبلدين وتبادل السجناء.

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ايران وارمينيا تؤكدان علي تطوير التعاون القضائي

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