غدا الجمعة عید الفطر السعید فی ایران

طهران / 14 حزیران / یونیو /ارنا-
اعلن مكتب قائد الثورة الاسلامیة فی بیان اصدره مساء الیوم الخمیس بان یوم غد الجمعة هو الاول من شهر شوال عید الفطر السعید.

وافاد المكتب فی البیان الصادر، نعلن للشعب الایرانی النبیل انه وفقا للتقاریر الواصلة من فرق تحری الهلال الموثوقین وذوی الخبرة من مختلف انحاء البلاد، فقد ثبتت لسماحة قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید الخامنئی (مد ظله العالی) رؤیة هلال شهر شوال المكرم غروب یوم الخمیس الموافق 29 رمضان 1439 هـ.ق، وبناء علیه فان یوم غد الجمعة هو عید الفطر السعید.
ولمناسبة العید السعید، قدم المكتب التهنئة لجمیع الاخوة والاخوات فی الایمان والشعب الایرانی المؤمن والكریم، معلنا بان صلاة العید ستقام صباح غد الجمعة فی جمیع انحاء البلاد.
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