خاص 'إرنا' :

رئيس المجلس التشريعي بالإنابة : قرار السلطة حظر التظاهرات في الضفة غير دستوري

رام الله/14 يونيو/حزيران/إرنا-استهجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. حسن خريشة إقدام أجهزة أمن السلطة علي التنكيل بالمشاركين في الوقفة السلمية المؤيدة لقطاع غزة المحاصر عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بأنه تجاوز خطير، و غريب.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، أكد 'خريشة' أن هذا الاعتداء مخالف لكل القوانين الوطنية ، والدستورية.

وأضاف، 'نحن أمام خرق فاضح للحق في حرية التظاهر، و التعبير الذي كفله القانون الأساسي، وهو يُشكل تهديداً جدياً للسلم الأهلي، ويضر بوحدتنا'.

ونبه إلي أن حظر هذه الفعاليات و الأنشطة من جانب مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات غير شرعي، كون هذا المسؤول لا يملك الصلاحية القانونية لذلك.

وتابع القول، :'هذا التعميم سيئ من حيث المبدأ ، و هو لا يستند إلي أية مرجعية تشريعية ، وعليه من الواجب إبطاله فوراً (..) القانون الفلسطيني لا يشترط الحصول علي تصريح لتنظيم أية تجمعات ، وإنما يكتفي بإشعار السلطات لغرض تأمينها'.

وأردف قائلاً،:' الذي حصل هو أمر كبير يندي له الجبين، وشعبنا لم يعهد مهاجمته بقنابل الغاز والصوت إلا من الاحتلال الذي يستبيح الضفة صباح-مساء ، كما أنه من غير المألوف استخدام عناصر ملثمة في عمليات القمع التي لم تستثن الطواقم الصحفية'.

وأَمِلَ 'خريشة' بأن تستجيب قيادة السلطة للمطالبات المتلاحقة لجهة محاسبة المتورطين في هذا العمل المدان، والمسارعة إلي التراجع عن قرار الحظر التعسفي الصادر عن مستشار الرئيس.

وخلص للقول، :'ما حصل يسيء للفلسطينيين جميعاً، و علي الجهات المعنية الوقوف عند مسؤولياتها لمحاصرة ارتداداته ، وتجنب تكراره في المستقبل'.


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رئيس المجلس التشريعي بالإنابة : قرار السلطة حظر التظاهرات في الضفة غير دستوري

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