لجنة امداد الامام الخميني توزع مساعدات لأبناء الشهداء بغزة

وقال وائل كراز منسق جمعية امداد الامام الخميني في غزة ان لجنة الامداد بالتنسيق مع اتحاد علماء المقاومة تقدم مساعدة مالية وكسوة عيد وحلويات لأكثر من 400 طفل فلسطيني في حقل خاص بها مشيرا الي ان اللجنة قامت مسبقا بتقديم وجبات الافطار خلال شهر رمضان وانها ارادت من هذا الحفل توزيع حلويات العيد وكفالات الايتام ومبالغ نقدية.

وأضاف :' أرادت لجنة الامداد واتحاد علماء المقاومة مشاركة الشعب الفلسطيني في كسر الحصار وان تساهم في بقاء الشعب الفلسطيني صامدا وثائرا في وجه الكيان الصهيوني'.

وأكد ان المساعدات هي رسالة من الجمهورية الاسلامية توجهها للشعوب العربية والاسلامية ان الشعب الفلسطيني شعب معطاء وبحاجة للدعم ليستمر بمقاومته.

وأكد ان الحفل يأتي في ختام حملة استمرت طوال شهر رمضان وشملت تقديم وجبات الافطار التي وصلت الي 300 الف اسرة فلسطينية اضافة الي المتظاهرين في مسيرات العودة والفقراء

ووجه كراز رسالة شكر من الشعب الفلسطيني للجمهورية الاسلامية وللجنة الامداد التي تقف الي جانب الشعب الفلسطيني المحاصر.

من جانبه اكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان المساعدات التي تضمنت تقديم منحة مالية وكسوة العيد لمن فقدوا اباءهم تكتسب أهمية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في وقت يشتد فيه الحصار.

وأكد ان المساعدات تأتي بمكرمة من لجنة امداد الامام الخميني رحمه الله وبتنسيق مع اتحاد علماء المقاومة في لبنان وبتنفيذ من حركة الجهاد الاسلامي في محاولة لرسم البسمة علي وجوه وشفاه ابناء الشهداء الذين فقدوا عوائلهم خلال الاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد غزة.

وأضاف:'نقول للجنة امداد الامام الخميني شكرا ونقول شكرا لعلماء المقاومة في لبنان وشكرا لكل من ساهم ويساهم في مد يد المساعدة لأبناء شعبنا المحاصرين خاصة في ظل هذه الايام الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.



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