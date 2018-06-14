القوة الصاروخیة الیمنیة تقصف مقرّ القیادة الجویة السعودیة

وافاد موقع 'المسیرة' الالكترونی الاخباری نقلا عن مصدر عسكری قوله، أن 'صاروخ بدر1 البالیستی أصاب هدفه فی القاعدة المستهدفة بدقة عالیة'.

وكانت القوة الصاروخیة للجیش واللجان الشعبیة فی الیمن قد اطلقت فجر أمس الأربعاء، صاروخا بالیستیا اخر من طراز بدر 1، علي مدینة الفیصل العسكریة فی جیزان، وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ مماثل علي المدینة الصناعیة فی هذه المدینة.

وتاتی العملیات الصاروخیة الیمنیة ضد أهداف سعودیة، فی إطار عملیة الرّد والردع للعدوان السعودی - الأمریكی علي الیمن، والذی اشتد وتیرة عبر استهدافه لمیناء الحدیدة الحیوی فی هذا البلد.

انتهي ** ح ع

