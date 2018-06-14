الرئيس الروسي يفتتح فعاليات بطولة كاس العالم 2018لكرة القدم

طهران / 14 حزيران / يونيو ارنا - افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الخميس، فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 'روسيا 2018'.

وقال بوتين في كلمة له خلال مراسم افتتاح البطولة، ان 'روسيا جهزت لكأس العالم لكرة القدم بكل مسؤولية وفعلت كل شيء ليعيش المشجعون أجواء الفرحة'.
وتابع، 'نحن، عشاق كرة القدم المخلصون، دون أي مبالغة، ملايين من الناس علي الأرض؛ وبغض النظر عن المكان الذي نعيش به والتقاليد التي نتبعها، متحدون في فريق واحد علي الولع بكرة القدم؛ هذا الاتحاد الذي لا يهيمن عليه اختلاف اللغة ولا الإيديولوجية'.
يذكر ان اولي مباريات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بدأت بالمنافسة بين المنتخبين الروسي والسعودي.
وسيواجه منتخب الجمهورية الاسلامية الايرانية لكرة القدم منافسه المغربي، عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الجمعة حسب توقيت طهران.
المصدر : سبوتنيك
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الرئيس الروسي يفتتح فعاليات بطولة كاس العالم 2018لكرة القدم

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