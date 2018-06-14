الرئیس روحانی یهنئ قادة الدول الاسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید

وافاد الموقع الاعلامی لرئاسة الجمهوریة ان الرئیس روحانی، وفی رسائل تهنئة منفصلة بعثها بالمناسبة الي قادة ورؤساء الدول الاسلامیة، اعرب عن امله بان تكون الامة الاسلامیة بفضل طاعة الباری تعالي خلال شهر رمضان المبارك قد استطاعت ان تعود الي فطرتها النقیة وان تمضی قدما واكثر من ذی قبل فی مسار الشموخ والتالق الانسانی.

واكد روحانی : انّی علي یقین باننا فی ظل التعالیم الاجتماعیة لهذا العید السعید، سنشهد مزیدا من التماسك والتآلف بین المسلمین فی سیاق مكافحة العنف والتطرف؛ ومزیدا من الوحدة والانسجام فی مواجهة المتغطرسین الطامعین ونقض العهود والقرارات الاحادیة، وارساء السلام والاستقرار فی العالم اجمع.

وفی ختام رسالة التهنئة سال رئیس الجمهوریة الباری تعالي بالرفعة والسعادة لكافة مسلمی العالم.

انتهي ** ح ع

