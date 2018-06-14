جامعة إيرانية تفتح فروعاً لها في سوريا

دمشق/14حزيران/يونيو/ارنا - أعلن مساعد رئيس الجامعة الإسلامية الحرة الايرانية لشؤون التعليم والدراسات العليا 'علي رضا رهائي'، أن الجامعة ستفتتح فروعا لها في سوريا.

ونقلت وسائل الاعلام عن رهائي قوله، ان رئيس الهيئة التأسيسية وهيئة الأمناء للجامعة الاسلامية الحرة 'علي أكبر ولايتي' التقي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأثمر اللقاء عن اتخاذ قرار بشأن انشاء فروع للجامعة الايرانية في مدن سورية عديدة قريبا.
وأشار رهائي إلي أن الجامعة الاسلامية الحرة تعمل علي تقويم أداء فروعها في البلدان الأخري؛ مضيفا أن خطط الجامعة حول فروعها بالخارج ترتكز علي استقطاب الطلبة الإيرانيين وغيرهم، وأن بعض افرع الجامعة في الداخل تربطها علاقات تعاون مع جامعات معروفة في البلدان الأخري.
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جامعة إيرانية تفتح فروعاً لها في سوريا

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