قائد الثورة الاسلامية يوافق علي عفو او خفض عقوبة عدد من المدانين

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية انه علي اعتاب حلول عيد الفطر السعيد، وافق سماحته علي عفو او خفض العقوبات بشأن 537 من المدانين باحكام صادرة عن المحاكم العامة والثورة الاسلامية ومؤسسة التعزيرات الحكومية وجهاز القضاء لدي القوات المسلحة.

وكان رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني اقترح في رسالة الي قائد الثورة الاسلامية، عفو او خفض العقوبات لـ 537 من المدانين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة والمحددة من قبل اللجنة المركزية للعفو التابعة للسلطة القضائية؛ وقد حاز الاقتراح علي موافقة سماحته.

انتهي ** ح ع

