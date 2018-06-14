رئيس وزراء ولاية بلوشستان يكرم القنصلية العامة الايرانية في كويتة

جاء ذلك خلال مأدبة افطار اقامتها غرفة التجارة الباكستانية – الايرانية مساء امس الاربعاء علي شرف القنصل العام الايراني في مدينة كويتة 'محمد رفيعي'؛ حضرها جمع من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والسياسية والتجارية في ولاية بلوشستان.

والتقي بزنجو خلال هذه المراسم برفيعي؛ باحثا معه في اليات تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بحجم التبادل التجاري بين البلدين.

ومنح رئيس الوزراء السابق لولاية بلوشستان خلال المراسم، القنصل العام الايراني و3 من اعضاء السلك الدبلوماسي لدي البعثة الايرانية في ولاية بلوشستان 'وسام الخدمة الاول' وذلك تقديرا لجهودهم ومتابعاتهم الهادفة الي تعزيز العلاقات التجارية بين ايران وباكستان.

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