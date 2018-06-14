كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية :

المخططات الشيطانية ضد السواعد الدفاعية الايرانية ستواجه ردا ساحقا

طهران / 14 حزيران / يونيو / ارنا – حذر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية 'العميد ابوالفضل شكارجي'، الحكومة الكندية بشان قرارها المحرض والمنبثق عن سياسات الصهيونية الدولية في ادراج حرس الثورة الاسلامية علي قائمة الجماعات الارهابية؛ مؤكدا ان المخططات الشيطانية ضد السواعد الدفاعية الايرانية ستواجه ردا يجعل المخططين لها نادمين.

و وصف العميد شكارجي هذا الاجراء من جانب الحكومة الكندية بانه مخل بالامن والاستقرار في المنطقة؛ مطالبا المسؤولين في هذا البلد بالاعتذار من الشعب الايراني واعادة النظر فورا في هذا القرار الساذج.
ونوه القائد العسكري الايراني بتضحيات حرس الثورة الاسلامية في سياق مكافحة الارهاب؛ مصرحا ان مصدر هكذا قرارات مزعزعة للامن العالمي يكمن في الكيان الصهيوني وامريكا؛ ومؤكدا علي الحكومة الكندية بان لا تخضع لمسرحيات اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واردف قائلا، ان القرار الكندي المحرض بانه محاولة للتحشيد ضد الحرس الثوري، والذي يشكل احد السواعد الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
وخلص العميد شكارجي الي ان القوات المسلحة الايرانية بما فيها حرس الثورة الاسلامية وفي سياق الدفاع والنهوض بمستوي القوة الدفاعية لن تخضع لهذه الاجواء المثارة، وتصف هذه الاجراءات بانها ليست سوي حملة دعائية ناجمة عن العجز والافلاس التي تقودها الصهيونية الدولية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

العميد شكارجي

السواعد الدفاعية

المخططات الشيطانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المخططات الشيطانية ضد السواعد الدفاعية الايرانية ستواجه ردا ساحقا

معظم المشاهدات

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

هناك من يريد جر إيران إلي فخ الحرب

شيخ الطريقة العلوية الصوفية بالجزائر الشيخ خالد بن تونس لـ إرنا:

هناك من يريد جر إيران إلي فخ الحرب

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

بسبب هزائمه المتتالية؛

داعش يعدم 30 من قيادييه علي الحدود العراقية - السورية

أحدث الأخبار

جامعة إيرانية تفتح فروعاً لها في سوريا

جامعة إيرانية تفتح فروعاً لها في سوريا

السفارة البلغاریة تقیم معرضا للصور الفوتوغرافیة فی مجموعة سعد اباد الثقافیة

السفارة البلغاریة تقیم معرضا للصور الفوتوغرافیة فی مجموعة سعد اباد الثقافیة

قائد الثورة الاسلامية يوافق علي عفو او خفض عقوبة عدد من المدانين

علي اعتاب عيد الفطر السعيد؛

قائد الثورة الاسلامية يوافق علي عفو او خفض عقوبة عدد من المدانين

رئيس وزراء ولاية بلوشستان يكرم القنصلية العامة الايرانية في كويتة

رئيس وزراء ولاية بلوشستان يكرم القنصلية العامة الايرانية في كويتة

الرئيس روحاني : توجهات اميركا الاحادية تتعارض مع القانون الدولي وحرية الشعوب

الرئيس روحاني : توجهات اميركا الاحادية تتعارض مع القانون الدولي وحرية الشعوب

موضوعات مرتبط