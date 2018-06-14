المخططات الشيطانية ضد السواعد الدفاعية الايرانية ستواجه ردا ساحقا

و وصف العميد شكارجي هذا الاجراء من جانب الحكومة الكندية بانه مخل بالامن والاستقرار في المنطقة؛ مطالبا المسؤولين في هذا البلد بالاعتذار من الشعب الايراني واعادة النظر فورا في هذا القرار الساذج.

ونوه القائد العسكري الايراني بتضحيات حرس الثورة الاسلامية في سياق مكافحة الارهاب؛ مصرحا ان مصدر هكذا قرارات مزعزعة للامن العالمي يكمن في الكيان الصهيوني وامريكا؛ ومؤكدا علي الحكومة الكندية بان لا تخضع لمسرحيات اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واردف قائلا، ان القرار الكندي المحرض بانه محاولة للتحشيد ضد الحرس الثوري، والذي يشكل احد السواعد الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلص العميد شكارجي الي ان القوات المسلحة الايرانية بما فيها حرس الثورة الاسلامية وفي سياق الدفاع والنهوض بمستوي القوة الدفاعية لن تخضع لهذه الاجواء المثارة، وتصف هذه الاجراءات بانها ليست سوي حملة دعائية ناجمة عن العجز والافلاس التي تقودها الصهيونية الدولية.

انتهي ** ح ع

