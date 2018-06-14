كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية :

سياسة ايران ترتكز علي احترام حقّ السيادة للدول

طهران / 14 حزيران / يونيو / ارنا – اكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية 'العميد ابوالفضل شكارجي'، ان السياسة القاطعة للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة علي احترام السيادة و وحدة اراضي الدول.

جاء ذلك ردا علي تصريحات احد القادة العسكريين في تركيا الذي ادعي بان 'ايران تدعم الاجراء العسكري' لهذا البلد ضد حزب العمال الكردستاني الارهابي في شمال العراق.
و وصف القائد العسكري الايراني هذه التصريحات بانها غير دقيقة؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورغم دعمها لأي اجراء مناوئ للارهاب، لكنها تصف العمل العسكري داخل حدود بلد آخر بذريعة مكافحة الارهاب ومن دون الحصول علي اذن من الحكومة الشرعية والقانونية لذلك البلد، بانه اجراء غير قانوني.
واكد العميد شكارجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ضحية للارهاب علي مدي العقود الاربعة الماضية، لكنها لن تدعم اي اجراء، من شأنه ان يمسّ سيادة بلد ما، لمواجهة الجماعات الارهابية.
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سياسة ايران ترتكز علي احترام حقّ السيادة للدول

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