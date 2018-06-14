بغداد تستضیف اجتماع اللجنة الرباعیة الامنیة بین ایران وروسیا والعراق وسوریا

بغداد / 14 حزیران / یونیو / ارنا – عُقد امس الاربعاء فی العاصمة العراقیة بغداد اجتماع اللجنة الرباعیة الامنیة بین ایران وروسیا والعراق وسوریا.

وحضر الاجتماع كل من رئیس هیئة اركان الجیش العراقی 'الفریق الركن عثمان الغانمی' وقائد العملیات المشتركة فی هذا البلد 'الفریق الركن عبد الامیر یار الله'، الي جانب كبار المسؤولین العسكریین من ایران وروسیا وسوریا؛ وذلك لاستعراض احدث التنسیقات الامنیة فی مجال مكافحة الجماعات الارهابیة وداعش.
واكد الاجتماع، فی سیاق محاوره الاساسیة، علي استمرار وتعزیز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بین الدول الاربع فی المجالات الامنیة والاستخباریة لمكافحة الارهاب.
كما قدم كل من اعضاء اللجنة تقریرا حول نشاطات بلاده فی المجالات الامنیة والاستخباریة علي صعید مكافحة الارهاب وفی اطار الاهداف المحددة للجنة الرباعیة.
وفی السیاق، اعرب رئیس هیئة اركان الجیش العراقی عن تقدیره لتعاون الدول الاعضاء فی اللجنة الرباعیة ودورها 'المؤثر' علي مدي الاعوام الثلاثة الماضیة فی القضاء علي الارهاب.
بدوره، اشار الملحق العسكری الایرانی فی بغداد 'العمید مصطفي مرادیان'، خلال الاجتماع، الي بدء مرحلة جدیدة من مكافحة الارهاب؛ داعیا الي تعزیز التعاون بین اعضاء اللجنة الرباعیة حتي القضاء علي هذه الظاهرة فی المنطقة.
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القضاء على الارهاب

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بغداد تستضیف اجتماع اللجنة الرباعیة الامنیة بین ایران وروسیا والعراق وسوریا

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