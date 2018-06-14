وزير الدفاع يبعث رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر الي نظرائه في الدول الاسلامية

طهران / 14 حزيران /يونيو / ارنا – هنأ وزير الدفاع واسناد القوات المسلحلة الايرانية 'العميد امير حاتمي' نظراءه في الدول الاسلامية بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد.

وبعث العميد حاتمي رسائل تهنئة بالمناسبة الي كل من وزراء الدفاع في العراق واذربيجان وطاجيكستان وكازاخستان وافغانستان وتركمانستان وسوريا، وقطر والكويت، وسلطة عمان، واندونيسيا وماليزيا.
وقال وزير الدفاع الايراني في جانب من رسائل التهنئة الي نظرائه، انه 'في ظل الظروف الراهنة حيث اقدمت الولايات المتحدة الامريكية علي نقل سفارتها الي القدس الشريف، معلنة دعمها الشامل لاعتداءات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، نأمل بأن نشهد ببركة هذا العيد السعيد تعزيزا للوحدة والتآلف بين المسلمين اكثر من ذي قبل في مواجه المخططات والمؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد الامة الاسلامية'.
انتهي ** ح ع



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وزير الدفاع يبعث رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر الي نظرائه في الدول الاسلامية

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