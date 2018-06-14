السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

وفی تصریح له خلال مأدبة افطار نظمتها السفارة الایرانیة مساء امس الاربعاء فی بغداد، اشار مسجدی الي العلاقات القائمة علي اسس الصداقة والاخوة بین البلدین؛ منوها بدعم الجمهوریة الاسلامیة للحكومة والشعب العراقیین خلال فترة الحرب ضد داعش والجماعات الارهابیة والتكفیریة فی هذا البلد.

واكد السفیر الایرانی قائلا، ان الجمهوریة الاسلامیة ستبقي الي جانب العراق فی مرحلة اعادة الاعمار ایضا؛ لافتا فی ذات السیاق الي استعداد ایران علي تطویر التعاون وتعزیز الاستثمارات فی مختلف المجالات مع العراق.

واكد مسجدی ضرورة تصدیر الطاقة الكهربائیة والغاز الي العراق بوصفهما من اهم المجالات فیما یخص التعاون الثنائی بین البلدین.

ودعا السفیر الایرانی فی بغداد، مستثمری القطاع الخاص فی الجمهوریة الاسلامیة الي التواجد فی اسواق العراق؛ مصرحا ان فرص التعاون والاستثمارات متاحة فی شتي المجالات وان السفارة الایرانیة سقدم دعما تاما لهذه النشاطات.

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