مقتل 6 مسلحين من جبهة النصرة في تفجير لجماعة داعش

دمشق /14حزيران/يونيو/ارنا - اعلن 'المرصد السوري المعارض' عن مقتل 6 مسلحين من جماعة 'جبهة النصرة' الارهابية في تفجير انتحاري لتنظيم 'داعش' الارهابي شمال غرب سوريا؛ ليرتفع بذلك عدد مسلحي النصرة الذين قتلوا منذ نهاية الاسبوع الفائت علي ايدي داعش في محافظة ادلب الي 11 قتيلا.

وبحسب المصدر نفسه، يقتصر وجود تنظيم داعش الارهابي في محافظةادلب السورية علي خلايا نائمة.
وقال مدير 'المرصد' رامي عبد الرحمن انه انتحاريا من جماعة داعش قام بتفجير السيارة التي كان يقودها عند اقترابه من حاجز تابع لجبهة النصرة في منطقة صناعية علي الأطراف الغربية لمحافظة ادلب، ما اسفر عن مقتل 6 من عناصرها الارهابيين.
واضاف : لقد عمد تنظيم داعش في عطلة الأسبوع الأخيرة إلي إعدام ثلاثة عناصر من النصرة وذبح اثنين اخرين.
ويحاول تنظيم 'داعش' الارهابي اختراق محافظة ادلب بعدما خسر معظم المناطق التي كانت تحت سيطرته في سوريا.
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مقتل 6 مسلحين من جبهة النصرة في تفجير لجماعة داعش

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