مقتل 6 مسلحين من جبهة النصرة في تفجير لجماعة داعش

وبحسب المصدر نفسه، يقتصر وجود تنظيم داعش الارهابي في محافظةادلب السورية علي خلايا نائمة.

وقال مدير 'المرصد' رامي عبد الرحمن انه انتحاريا من جماعة داعش قام بتفجير السيارة التي كان يقودها عند اقترابه من حاجز تابع لجبهة النصرة في منطقة صناعية علي الأطراف الغربية لمحافظة ادلب، ما اسفر عن مقتل 6 من عناصرها الارهابيين.

واضاف : لقد عمد تنظيم داعش في عطلة الأسبوع الأخيرة إلي إعدام ثلاثة عناصر من النصرة وذبح اثنين اخرين.

ويحاول تنظيم 'داعش' الارهابي اختراق محافظة ادلب بعدما خسر معظم المناطق التي كانت تحت سيطرته في سوريا.

انتهي ** 1487 / ح ع **

