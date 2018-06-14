كبير الاساقفة في روسيا البيضاء : الشعب الايراني سيتغلب علي الضغوط

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الايراني في روسيا البيضاء 'مصطفي اويسي' مع كبير اساقفة الارثوذوكس في هذا البلد.

ورحّب المطران باول باجراء الحوار بين رجال الدين لدي البلدين ايران وروسيا البيضاء؛ معربا عن امله بان ينعم العام اجمع والشعبان الايراني والبيلاروسي بالامن والسلام.

ولفت كبير اساقفة الارثوذوكس في روسيا البيضاء الي القول، ان التجارب تؤكد بان الضغوط الاجنبية الجائرة ستزيد الشعوب تماسكا واتحادا، وسيكون النصر النهائي للذين يصمدون بوجه الظلم.

بدوره، نوّه السفير الايراني في روسيا البيضاء، خلال اللقاء، الي وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الديانات السماوية؛ مؤكدا علي تعزيز الوحدة والعلاقات بين اتباع هذه الديانات.

وقال اويسي ان العلاقات المتنامية بين اتباع الاديان التوحيدية ستفضي الي مزيد من الالتزام بالمبادئ والقيم الانسانية علي صعيد العالم.

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