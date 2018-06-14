ظريف : جنوب افريقيا اكدت التزامها بالاتفاق النووي والتعاون مع ايران

وفي تصريح للصحفيين قبل مغادرته العاصمة الجنوب افريقية، اشار ظريف الي زيارته التي استغرقت يومين لهذا البلد قائلا : لقد التقي زملاؤنا بنظرائهم في جنوب افريقيا حيث جرت محادثات جيدة بين الجانبين بما يشمل المجالات التجارية والنقل والتعاون المصرفي.

واشار وزير الخارجية الايراني الي لقائه بنظيرته الجنوب افريقية الي جانب 4 وزراء اخرين في هذا البلد؛ مصرحا ان الجانبين استعرضا مجالات التعاون الثنائي في شتي المجالات؛ واردف : كما تقرر انشاء لجنة عمل مشتركة من قبل البلدين لدراسة التعاون في مجالات الطاقة والصيرفة والنقل.

وعودة الي لقائه برئيس جمهورية جنوب افريقيا، نقل ظريف عن الاخير قوله بانه أوعز الي الخبراء والمسؤولين في بلاده لاجراء دراسات في سياق تطوير اواصر التعاون مع طهران؛ مضيفا ان وفدا يضم خبراء من جنوب افريقيا سيجري زيارة الي ايران في غضون الاسابيع القادمة لاجراء محادثات حول مزيد من التعاون الثنائي بين طهران وبريتوريا.

واكد وزير الخارجية وجود ارادة سياسية مميزة في جنوب افريقيا، بما يتيح فرصا جيدة للتعاون المشترك بين البلدين؛ معربا عن امله بمزيد من المحادثات حول المواضيع المحددة خلال الزيارة المرتقبة للوفد الجنوب افريقي الي طهران.

يذكر ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف غادر مساء امس الاربعاء عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا عائدا الي طهران بعد لقاءات جمعته بكبار المسؤولين في هذا البلد.

وكان ظريف قد وصل مساء امس الاول الثلاثاء الي بريتوريا ليلتقي نظيرته الجنوب افريقية ويبحث معها بشأن الاتفاق النووي والمواضيع الاقتصادية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

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