فی تصریح صحفی قبل مغادرته لـ بریتوریا؛

ظریف : سیاسات كندا ستعود بالضرر علیها

بریتوریا / 14 حزیران / یونیو / ارنا – قال وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، ردا علي القرار الذی صادق علیه البرلمان الكندی ضد ایران، قال ان هذه السیاسات ستعود بالضرر علي كندا.

وفی تصریح للصحفیین (امس الاربعاء) قبل مغارته للعاصمة الجنوب افریقیة بریتوریا، اعرب ظریف عن اسفه لما حملته كندا ولاتزال، من رؤي خاطئة واوهام حول الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
واضاف، انه رغم تغییر الحكومة فی هذا البلد والمواقف المغایرة التی تتسم بها الحكومة الكندیة الجدیدة مقارنة بالاخري لكن الضغوط السیاسیة من جانب المتطرفین لا تزال متواصلة.
واكد وزیر الخارجیة ان هكذا سیاسات ستضرّ بكندا ولا تخدم مسار السلام والامن الدولیین؛ داعیا البلدان الغربیة الي انتهاج سیاسات مستقلة ازاء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
وتابع، ان هذه السیاسات جاءت فی الوقت الذی یرتكب فیه حلفاء الغرب الاخطاء والجرائم فی المنطقة لكن هذه الدول نفسها تتخذ جانب الصمت، فیما تتهم الجمهوریة الاسلامیة بالجرائم التی یرتكبها حلفاؤها.
وشدد ظریف قائلا ان ایران كانت ولا تزال فی طلیعة مكافحة الارهاب؛ مضیفا لولا جهود ودعم الجمهوریة الاسلامیة لكانت ظروف اخري تحكم المنطقة الیوم.
واعرب وزیر الخارجیة عن امله بان لا تتاثر البلدان الغربیة بهكذا اجواء مفتعلة وان لا تتورط ایضا فی اثارة هذه الاجواء؛ وان تنتهج سیاسة مستقلة ازاء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
یذكر ان وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف غادر مساء امس الاربعاء عاصمة جنوب افریقیا بریتوریا عائدا الی طهران بعد لقاءات جمعته بكبار المسؤولین فی هذا البلد.
وكان ظریف قد وصل مساء الثلاثاء الی بریتوریا لیلتقی نظیرته الجنوب افریقیة ویبحث معها بشأن الاتفاق النووی والمواضیع الاقتصادیة وسبل تطویر التعاون الثنائی.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

ظریف

کندا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظریف : سیاسات كندا ستعود بالضرر علیها

معظم المشاهدات

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

هناك من يريد جر إيران إلي فخ الحرب

شيخ الطريقة العلوية الصوفية بالجزائر الشيخ خالد بن تونس لـ إرنا:

هناك من يريد جر إيران إلي فخ الحرب

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

الحكیم والخزعلی یؤكدان أهمیة استمرار الحوارات لتشكیل الكتلة الأكبر

الحكیم والخزعلی یؤكدان أهمیة استمرار الحوارات لتشكیل الكتلة الأكبر

أحدث الأخبار

وزير الدفاع يبعث رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر الي نظرائه في الدول الاسلامية

وزير الدفاع يبعث رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر الي نظرائه في الدول الاسلامية

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

السفیر الایرانی لدي العراق : حجم التعامل التجاری بین طهران وبغداد یبلغ 10ملیارات دولار سنویا

مقتل 6 مسلحين من جبهة النصرة في تفجير لجماعة داعش

مقتل 6 مسلحين من جبهة النصرة في تفجير لجماعة داعش

كبير الاساقفة في روسيا البيضاء : الشعب الايراني سيتغلب علي الضغوط

كبير الاساقفة في روسيا البيضاء : الشعب الايراني سيتغلب علي الضغوط

ظريف : جنوب افريقيا اكدت التزامها بالاتفاق النووي والتعاون مع ايران

ظريف : جنوب افريقيا اكدت التزامها بالاتفاق النووي والتعاون مع ايران

موضوعات مرتبط