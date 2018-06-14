الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا لحماية المدنيين الفلسطينيين

وفي الاجتماع الطارئ صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة علي مشروع قرار قدمته منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية باغلبية 120 صوتا ومعارضة 8 اصوات فقط.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في قطاع غزة، وللتصويت علي مشروع القرار.

ويدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.

واقترحت الولايات المتحدة تعديلات علي المشروع خلال الاجتماع، لكن الجمعية العامة صوتت بالأغلبية ضد التعديلات.

واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة نيكي هايلي قرار الجمعية العامة 'أحادي الجانب'، وحمّلت حماس مسؤولية ما وصفته بالعنف في قطاع غزة، متجاهلة جرائم الكيان الصهيوني الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، اعتبر المندوب الصهيوني داني دانون التصويت لصالح القرار بمثابة 'دعم لمنظمة إرهابية'، حسب تعبيره.

وقبل التصويت، أعلن المندوب الفلسطيني رياض منصور بأن 'الحاجة لتوفير الحماية أمر عاجل'، مؤكدا 'أننا لن نتوقف حتي نضمن الحماية والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونريد حماية شعبنا الفلسطيني، هذا حق لنا ولن نتنازل عنه'.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الفيتو علي مشروع قرار مماثل تم تقديمه في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد أسفر استهداف قوات الكيان الصهيوني للفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبري السلمية المستمرة في غزة منذ أواخر اذار / مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة الآلاف بجروح.

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