لا ينبغي ان تكون للكيان الصهيوني حصانة لجرائمه

جاء ذلك في كلمة القاها آل حبيب في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الذي عقد للتصويت حول مشروع قرار لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ضد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقال، لقد صوّتنا لصالح القرار لان المجتمع الدولي يجب ان يقف الي جانب الشعب الفلسطيني وان يدين المجازر المرتكبة ضده من قبل الكيان الصهيوني.

واضاف سفير ايران في المنظمة الدولية، هنالك من بين الشهداء مسعفة طبية ولا ينبغي السماح لاي عذر لتبرير مثل هذه الجريمة.

واكد آل حبيب بان الاحتلال لا ينبغي ان يرتكب الجرائم في ظل الحصانة الكاملة واضاف، يجب انهاء الحصار المفروض علي غزة والذي حوّل هذه المنطقة الي اكبر سجن في العالم، ولا بد من ان يكون للفلسطينيين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وصرح سفير ايران في الامم المتحدة، ان اميركا بمعارضتها لمشروع القرار قد اثبتت بانها حينما يصل الامر الي الكيان الصهيوني لا تلتزم باي من القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان بل تفكر بدعم هذا الكيان فقط.

وفي الاجتماع الطارئ صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة علي مشروع قرار قدمته منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية باغلبية 120 صوتا ومعارضة 4 اصوات فقط.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في قطاع غزة، وللتصويت علي مشروع القرار.

ويدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.

واقترحت الولايات المتحدة تعديلات علي المشروع خلال الاجتماع، لكن الجمعية العامة صوتت بالأغلبية ضد التعديلات.

واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة نيكي هايلي قرار الجمعية العامة 'أحادي الجانب'، وحمّلت حماس مسؤولية ما وصفته بالعنف في قطاع غزة، متجاهلة جرائم الكيان الصهيوني الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، اعتبر المندوب الصهيوني داني دانون التصويت لصالح القرار بمثابة 'دعم لمنظمة إرهابية'، حسب تعبيره.

وقبل التصويت، أعلن المندوب الفلسطيني رياض منصور بأن 'الحاجة لتوفير الحماية أمر عاجل'، مؤكدا 'أننا لن نتوقف حتي نضمن الحماية والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونريد حماية شعبنا الفلسطيني، هذا حق لنا ولن نتنازل عنه'.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الفيتو علي مشروع قرار مماثل تم تقديمه في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد أسفر استهداف قوات الكيان الصهيوني للفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبري السلمية المستمرة في غزة منذ أواخر اذار / مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة الآلاف بجروح.

انتهي ** 2342

