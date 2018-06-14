اعتقال احد ارهابيي جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبي

واوردت 'السومرية نيوز' ان المديرية قالت في بيان ان 'مفارز الاستخبارات بقيادة عمليات صلاح الدين وعلي ضوء معلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم وتزامنا مع الذكري الرابعة لجريمة سبايكر، القت القبض علي احد الارهابيين في سيطرة مدخل تكريت الجنوبي'.



واضافت ان 'المعتقل هو احد المشاركين بتنفيذ جريمة سبايكر التي راح ضحيتها المئات من الابرياء واستطاع حينها الهرب من سجن تسفيرات صلاح الدين'، مشيرة الي انه 'تم احالته للقضاء وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب'.



يذكر أن تنظيم 'داعش' أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة 'سبايكر' الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته علي هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.



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