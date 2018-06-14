عضو في البرلمان الاوروبي تقترح تاسيس مكتب تمثيل في طهران

وكتبت 'ارنست' في مقال لها تحت عنوان 'كيف يمكن للاتحاد الاوروبي انقاذ الاتفاق النووي' في الموقع الالكتروني لـ 'يورونيوز'، ان من الافكار الجيدة ان يكون للاتحاد الاوروبي مكتب رسمي في طهران.

واضافت، ان هذا الامر سيشكل مؤشرا جيدا ونلمس اهم قضايا البلاد. اننا بحاجة الي اوضاع سلمية في المنطقة وهو امر مهم بالنسبة لنا ولشعوب المنطقة.

وكتب موقع 'يورونيوز' في تقرير له ان طهران حذرت بانها تريد اتفاق مقنعا يعود لها بمزايا. مسؤولون تجاريون من ايران واوروبا سيجتمعون في بروكسل الاسبوع القادم للبحث حول هذه القضية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن قبل اكثر من شهر خروج بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع ايران وقال بانه سيعيد اجراءات الحظر ضد ايران وسيضيف لها حظرا جديدا، الا ان الاتحاد الاوروبي اعلن معارضته لهذا الموقف واخذ يعمل بداب للحفاظ علي هذا الاتفاق الدولي في القضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية لاحباط اجراءات الحظر الاميركية خاصة الثانوية منها.

انتهي ** 2342

