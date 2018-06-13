استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء اعتداء إرهابي بقذيفة في حلب

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب لمراسل سانا بأن إرهابيين يتحصنون بالريف الغربي أطلقوا قذيفة صاروخية سقطت علي أحد المباني السكنية في حي شارع تشرين ما أدي إلي استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح خطرة بينهم أطفال.

ولفت المراسل إلي أن عدد الشهداء مرجح للارتفاع نتيجة الإصابات البليغة والحالات الحرجة للجرحي وخاصة الأطفال منهم.

واستهدفت المجموعات الإرهابية الأحد الماضي بعدد من القذائف الصاروخية حي الحمدانية وشارع النيل والخالدية سقطت إحداها علي مدرسة أحمد توفيق مالك ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين ومبني المدرسة والغرف الصفية.

الي ذلك ذكر المراسل أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في حلب ردت بالأسلحة المناسبة علي مصادر إطلاق القذيفة وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي علي الأحياء السكنية في المدينة والقري والبلدات الآمنة المجاورة.

انتهي ** 1487 **س.ر

